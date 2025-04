Commissione Ue, nessun abuso Sicilia sui Forestali stagionali

La Regione siciliana non commette alcun abuso nell'arruolamento dei circa 17 mila forestali stagionali, in quanto questi contratti devono essere considerati a termine.

E' quanto ha comunicato la Commissione europea al Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla "procedura d'infrazione sul lavoro a tempo determinato".

Per la Commissione Ue, secondo la nota visionata dall'ANSA, i contratti dei lavoratori assunti a termine nelle aziende agricole e forestali in Sicilia "non possono essere considerati successivi, se stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno".