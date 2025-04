Lions Club Modica, alla scuola De Amicis inaugurati murales della pace e laboratorio per studenti speciali

Con una cerimonia alla presenza degli studenti, dei docenti e dei genitori, il Lions Club Modica ha donato alla scuola “De Amicis” di via Don Minzoni a Modica Alta un murales dedicato alla pace, la decorazione del laboratorio dedicato agli studenti speciali e un mosaico di cioccolato. Il murales è una riproduzione di un disegno selezionato tra quelli partecipanti al concorso internazionale “Un poster per la pace”, sul tema “Pace senza limiti”, promosso dal Lions Club International e sponsorizzato localmente dal Lions Club Modica. L’opera, accompagnata dalla frase simbolica “Vorrei che i bambini del mondo siano uniti da un unico filo infinito di pace”, è stata realizzata da Floriana Cannata, alunna della classe 3G del plesso di Frigintini dell’Istituto “Carlo Amore – Piano Gesù”. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Modica, Maria Monisteri, la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore – Piano Gesù”, Prof.ssa Giulia D’Urso, e il dirigente dell’Istituto Superiore “Galilei – Campailla”,Prof. Steve Mike Rosario Palumbo Piccionello. La collaborazione tra le scuole eil Lions Club Modica ha reso possibile la realizzazione del progetto. In occasione della Giornata mondiale per la sensibilizzazione sull’autismo, che si celebra il 2 aprile, è stato inaugurato anche il Laboratorio "Tessere di Inclusione". Durante l’iniziativa, è stato collocato il mosaico di cioccolato, creato a dicembre scorso insieme agli operatori del laboratorio di arti musive “Dopo di noi” di Barcellona Pozzo di Gotto e Pierpaolo Ruta dell’Antica Dolceria Bonajuto."È una giornata speciale per il Lions Club Modica -commenta il presidente Giovanni Liberatore - poiché abbiamo donato alla scuola 'De Amicis' il murales della pace e il mosaico di cioccolato realizzato durante l’evento 'Autismo, tessere di inclusione' a dicembre scorso. Abbiamo scelto la data del2 aprile per inaugurare questi eventi, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Crediamo che inclusione e diversità siano strumenti fondamentali per costruire la pace. Come ha detto Papa Francesco: dobbiamo tutti diventare artigiani della pace. Ringraziamo i ragazzi del liceo artistico, i dirigenti scolastici e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo momento importante." “Le due scuole – spiega il dirigente dell’Istituto “Galilei– Campailla”, prof. Steve Mike Rosario Palumbo Piccionello - celebrano questa giornata all’insegna dell’inclusione, che rappresenta la stella polare della qualità dell’istruzione. Il liceo artistico, con le competenze di docenti e studenti, ha dato un contributo significativo alla creazione di un ambiente educativo inclusivo." La dirigente dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore – Piano Gesù”, Prof.ssa Giulia D’Urso, ha così commentato l’evento: "Grazie alla sinergia tra le scuole e al sostegno del Lions Club Modica, abbiamo portato bellezza all’interno della nostra scuola. Il murales è stato realizzato dagli studenti del liceo artistico in collaborazione con gli alunni della nostra scuola, sulla base di un disegno di una nostra alunna. Inoltre, il laboratorio 'Tessere di Inclusione', inaugurato oggi, assume un significato ancora maggiore nella promozione della consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico. Siamo lieti di condividere questo momento con la comunità scolastica." La realizzazione del murales è stata seguita dai docenti del liceo artistico, Salvatore Scalora e Cettina Cicciarella, con la collaborazione dei docenti e studenti del plesso “De Amicis”, che hanno seguito quotidianamente i lavori. I costi sono stati sostenuti dal Lions Club Modica, con il supporto di alcuni sponsor.