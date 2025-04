Elezioni ex Province, il sindaco di Rosolini: "Siamo in 9 ed anche compatti"

Aria di fibrillazione nei consigli comunali in vista delle elezioni provinciali di secondo livello che si terranno in Sicilia il prossimo 27 aprile. Il Centro destra ha sperato fino all'ultimo di andare al voto diretto, coinvolngendo i cittadini per eleggere i presidenti dei Liberi Consorzi ed i consigli. Favorevoli i partiti del Centro destra a partire dal forzista Renato Schifani. "Non serviranno a nulla - ha più volte detto il governatore della Sicilia - e obereranno di lavoro i sindaci che hanno già il loro bel da fare negli Enti che amministrano".

In provincia di Siracusa, c'è tanta incertezza ed i soloni della politica danno in vantaggio l'ex Pd, Michelamgelo Giansiracusa, sostenuto da Mpa, Azione e liste civiche. Sul fronte opposto manca l'ultima parola di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi Moderati.

Nell'avvicinarsi del voto, questo pomeriggio in sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, ha riunito la sua maggioranza nell'aula consiliare. Tutti presenti alla 'chiamata' gli 8 consiglieri che sostengono il primo cittadino. Si tratta di 4 consiglieri di 'Giovani Rosolinesi' e di 'Rosolini al Centro' che fanno riferimento al consigliere Pippo Gambuzza. "La nostra forza - ha detto Spadola - sta nella compattezza. Siamo stati uniti in questi tre anni anche nei momenti più difficili della vita dell'Ente. Figuriamoci per queste elezioni che non ci piacciano, che calpestano i cittadini che non possono scegliere i loro rappresentanti per andare ad amministare le Province". Spadola tira giù una battuta. "Dimenticavo che con il sottoscritto, siamo in 9 e non in otto. Non escludiamo , tra l'altro, di mettere in lista un nostro candidato. Aspettiamo le indicazioni del Centro destra per fare il nostro dovere."