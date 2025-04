Edy Tamajo "momento positivo per la Sicilia, confronto con i giovani importante"

"Che momento sta attraversando la Sicilia?

Una fotografia positiva, un'immagine della regione che cresce e non attraverso chiacchiere, ma cresce realmente, cresce il PIL, lo dicono i dati Svimez, cresce l'impresa, c'è un record delle imprese nuove nate nel 2024, insomma una Sicilia che è più attrattiva dal punto di vista commerciale e noi che dobbiamo accompagnare in questo percorso di crescita sostenendola e supportandola con le nostre grandi opportunità che abbiamo e sono per me due quelle principali, la ZES e il FESR. Noi abbiamo un miliardo e mezzo circa di fondi a disposizione presso la mia struttura assessoriale. Attraverso bandi cercheremo di indirizzare queste risorse ai diversi settori del mondo produttivo siciliano".

Così l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, a margine del suo intervento all'incontro "Sicilia laboratorio di sviluppo: risultati e prospettive", nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell'Università Lumsa, a Palermo.

Sui giovani, sottolinea, "non mi sono mai chiuso al confronto, secondo me è importante conoscere le idee dei giovani, le idee di chi conosce oggi il mondo produttivo moderno, l'innovazione, per cui faremo anche delle misure per le start-up innovative e sicuramente attraverso il confronto con i giovani possiamo fare dei bandi che abbiano appeal all'interno del mondo produttivo siciliano e soprattutto al mondo dei giovani che vogliono avviare un'azienda, un'impresa, una propria attività produttiva". Infine, sui prossimi bandi, Tamajo dichiara: "Abbiamo adesso il bando che riguarda le infrastrutture di ricerca che sta per uscire. Abbiamo messo 72 milioni per le infrastrutture di ricerca, abbiamo avviato questo percorso che riguarda i basket bond, che è una misura importante per concedere credito alle aziende. Insomma, stiamo lavorando, cercando di mettere a terra tutte le nostre risorse che abbiamo a disposizione e cercando di essere tempestivi e soprattutto rispettando i tempi, perché le aziende chiedono proprio questo, tempi certi dell'erogazione, i tempi dei bandi, perché dobbiamo andare alla stessa velocità che ci richiede il mondo produttivo siciliano".