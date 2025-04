Lieve scossa di terremoto tra Reggio Calabria e Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 1,6 e' stata registrata nel primo pomeriggio dai sismografi dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell'Area dello Stretto di Messina, a circa dieci chilometri di profondita', tra la sponda calabra e quella siciliana. L'evento non ha fatto registrare danni a persone o cose, e non sarebbe stata avvertita dalla popolazione per il valore minimo dell'energia sprigionata. Secondo l'Ingv, il fenomeno registrato rientra nell'ambito della normale attivita' sismica dell'Area dello Stretto, una delle piu' attive dal punto di vista geologico in Italia. Movimenti tellurici di media-bassa intensita' hanno anche interessato nei giorni scorsi la parte centrale della Calabria tirrenica, uno 'sciame' che ha destato preoccupazione nelle popolazioni rivierasche dirimpettaie alle isole Eolie, fortunatamente affievolitosi senza provocare danni alle persone e alle infrastrutture civili