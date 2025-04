Modica, alla Scuola D'Alcontres convegno sulle competenze dei Servizi sociali

La Scuola per Assistenti Sociali “Federico Stagno D’Alcontres” di Modica, consapevole delle sfide che la complessità sociale pone agli operatori del settore, organizza il Seminario di stdi “Rapporti e Competenze dei Servizi Sociali Territoriali con l’UEPE”, offrendo a assistenti sociali, operatori sociosanitari e studenti universitari un’opportunità di riflessione e approfondimento sulle modalità di cooperazione tra i Servizi Sociali Territoriali e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). L’evento porrà particolare attenzione alla normativa vigente e alle best practices operative in questo ambito. L’obiettivo del seminario di studi è rafforzare le competenze degli operatori socio-assistenziali, fornendo strumenti teorici e pratici per la gestione efficace dei percorsi di reinserimento sociale per persone sottoposte a misure alternative alla pena detentiva o inserite in programmi trattamentali dell’UEPE. Migliorare la qualità dell’intervento sociale e tutelare i diritti delle persone coinvolte rappresentano i punti cardine dell’incontro.

Il seminario, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, si terrà presso l’Aula Magna della Scuola in Corso Francesco Crispi n. 20 a Modica nei giorni di venerdì 11 aprile dalle 14:30 alle 18:30 e sabato 12 aprile dalle 9:00 alle 13:00. L’evento è rivolto a operatori sociali, assistenti sociali, psicologi, sociologi, educatori, operatori legali e amministratori locali responsabili delle politiche sociali. La partecipazione è fortemente consigliata a tutti coloro che operano nel settore, in quanto rappresenta un’occasione preziosa di aggiornamento professionale e confronto.

L’apertura dei lavori è prevista per venerdì 11 aprile alle ore 14:30 con i saluti istituzionali di Gian Piero Saladino, Direttore della Scuola per Assistenti Sociali, Maria Monisteri Caschetto, Presidente del Distretto Socio-Sanitario 45 e Sindaco di Modica, della professoressa Domenica Farinella, Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università di Messina, della dottoressa Rosario Ruggeri, Direttrice dell’UEPE di Ragusa e del dottor Giuseppe Ciulla, Presidente del CROAS Sicilia. A seguire, sono previste quattro relazioni suddivise in due panel. Il primo panel prevede l’intervento di Salvatore Amato, dottorando in diritto, sull’organizzazione del sistema penitenziario e gli aspetti normativi di riferimento, seguito dalla relazione della professoressa Antonina Astone, docente associato di Diritto Privato presso l’Università di Messina, che approfondirà il tema del codice della privacy e del lavoro di rete tra operatori sociali, con particolare riferimento a problematiche e soluzioni.

Nel secondo panel interverrà la dottoressa Rosario Ruggeri, Direttrice UEPE Ragusa, sul ruolo dell’UEPE sul territorio, soffermandosi su compiti, sfide e collaborazioni locali. Successivamente, la dottoressa Antonella Cannizzaro, assistente sociale del Comune di Scicli, discuterà il ruolo dei Servizi Sociali Territoriali nella gestione dei percorsi di reinserimento sociale.

Sabato 12 aprile avrà luogo una tavola rotonda dal titolo “Dialogo tra Comune, Enti del Terzo Settore e UEPE”, un confronto sulle sinergie, criticità e prospettive future. A moderare l’incontro sarà la dottoressa Carla Belluardo, assistente sociale e tutor della Scuola, che dialogherà con Mariangela Provvidenza, coordinatrice del Villaggio del Magnificat, Marco Pasquetto, educatore del Villaggio del Magnificat, Tiziana Carbonaro, dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria e Matilde Sessa, assistente sociale dell’UEPE di Ragusa. A concludere i lavori sarà Corrado Parisi, Vicedirettore della Scuola “F. Stagno D’Alcontres”.