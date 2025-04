Lentini, la polizia esegue posti di controllo ed effettua verifiche nei negozi

Per aderire alla maggiore richiesta di sicurezza pervenuta dall’opinione pubblica lentinese, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, hanno eseguito, nella giornata di ieri, un mirato servizio di controllo del territorio con l’adozione di numerosi posti di controllo per le vie del centro e delle periferie della città. In tale scenario operativo sono state identificate 80 persone, controllati 42 veicoli ed elevate 3 sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada e sequestrate 2 autovetture. Inoltre, nella stessa serata, i poliziotti del Commissariato lentinese, coadiuvati da personale dell’ASP di Siracusa, hanno effettuato dei controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali per verificare il rispetto delle condizioni igienico sanitarie. In un locale sito a Carlentini sono state riscontrate delle irregolarità di carattere igienico sanitario dalle quali è scaturito l’ordine nei confronti del titolare di adeguarsi alle prescrizioni dettategli. Foto di repertorio