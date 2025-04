Pallamano, serie B: per le tre capoliste impegni casalinghi

Giocano tutte e tre in casa le prime prime della classe nella ottava giornata di ritorno del campionato di serie B Drago di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria.

La capolista Giovinetto Petrosino ospita i siracusani dell’Aretusa in un confronto che s preannuncia molto interessante. Il Cus Palermo invece attende i giovani del Gagliano mentre il Girgenti attende l’altra formazione siracusana dell’Albatro. Per quanto riguarda gli altri incontri, il Marsala in trasferta ad Avola, l’Agriblu Scicli sfida davanti ai propri sostenitori il Villaurea Palermo, e lo Scicli Social Club cerca punti in casa contro il Beach Team Messina.

Questo in dettaglio il quadro completo della ottava giornata:

Agriblù Scicli - Villaurea --> Botano - Giallongo

Il Giovinetto - Aretusa --> Scavone - D'Annibale - Ardente

Cus Palermo - Gagliano --> Sardisco - Micciulla

Scicli - Messina --> Botano - Giallongo

Girgenti - Albatro --> Cardaci - Tilaro

Avola - Marsala --> Schiavone - Giallongo

La Classifica

Giovinetto 33

Cus Palermo 32

Girgenti 32

Marsala 29

Aretusa 26

Albatro 22

Scicli Social Club 14

Gagliano 12

Villaurea 12

Messina 8

Avola 8

Cus Palermo B 7

Agriblu Scicli 1