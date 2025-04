Il Ministro Foti e una delegazione istituzionale in visita al Gruppo Arena: focus su Sud, PNRR, ZES e crescita sostenibile

Una nuova giornata di grande valore istituzionale per il Gruppo Arena, che ha avuto l’onore di accogliere presso la propria sede centrale una delegazione autorevole guidata dall’On. Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, in visita insieme a esponenti di primo piano del mondo politico, imprenditoriale e istituzionale.

Ad accompagnare il Ministro Foti erano presenti il Sen. Salvo Pogliese, l’On. Manlio Messina, l’On. Luca Sbardella, l’On. Giuseppe Catania, l’On. Nicola D’Agostino e l’Assessore del Comune di Catania ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Programmazione Fondi Europei, Sergio Parisi.

La visita alla sede centrale del Gruppo Arena e al suo polo logistico ha rappresentato un’occasione preziosa di confronto su tematiche strategiche per il futuro del Mezzogiorno, tra cui le opportunità offerte dal PNRR, gli strumenti di politica di coesione, lo sviluppo delle filiere agroalimentari siciliane e il ruolo determinante delle grandi imprese familiari per la crescita del territorio.

Uno dei temi centrali affrontati è stato quello della Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, che prevede importanti incentivi fiscali per sostenere lo sviluppo di nuove costruzioni, tra cui l’acquisto di terreni e immobili strumentali. In questo quadro, è stato evidenziato come la ZES abbia rappresentato un fattore abilitante per il percorso di crescita del Gruppo Arena, contribuendo concretamente alla realizzazione di investimenti strategici sul territorio.

Il Presidente Cristofero Arena, l’Amministratore Delegato Cav. Lav. Giovanni Arena, i membri del Consiglio di Amministrazione, insieme ai dirigenti e ai manager del Gruppo Arena, hanno accolto la delegazione illustrando la visione, i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri del Gruppo, che oggi rappresenta un modello di sviluppo integrato fondato su innovazione, sostenibilità, formazione e attenzione alle persone.

Il Ministro Foti ha espresso apprezzamento per il percorso del Gruppo Arena, sottolineando come sia fondamentale valorizzare imprese che, con radici profonde nel territorio, riescono a coniugare crescita economica e responsabilità sociale, contribuendo in modo tangibile al rilancio del Sud.

Il Gruppo Arena, con oltre 190 punti vendita, più di 3.600 collaboratori e una quota di mercato del 27,3% in Sicilia, si conferma protagonista del cambiamento, pronto ad affrontare le sfide del futuro con determinazione, visione e spirito imprenditoriale.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli ospiti per l’interesse e l’attenzione dimostrata. La visita ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese, nell’ottica di una crescita condivisa e duratura per tutto il Mezzogiorno.

L’incontro si è concluso con una visita all’interno del moderno polo logistico del Gruppo Arena, fiore all’occhiello dell’efficienza organizzativa e dell’innovazione tecnologica al servizio della rete vendita.