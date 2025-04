Uccide il padre per difendere la madre: ragazzo scarcerato a Trento

Un uomo di 46 anni, Simeun Panic, è stato accoltellato a morte dal figlio Bojan 19enne. Il ragazzo sarebbe intervenuto per difendere la madre aggredita dal marito. La famiglia, di origine bosniaca, era arrivata in Trentino da molti anni. Non risultano denunce per maltrattamenti. Il giovane è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio, mentre la madre deve essere sentita dai carabinieri. Ieri sera il giovane è stato scarcerato.