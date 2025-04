Elezioni ex Province, a Siracusa il passo indietro di Daniele Lentini

Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, ritira la candidatura alla Presidenza della ex Provincia di Siracusa. Così scrive l'esponente di 'Noi Moderati'

«Ho deciso di ritirare la mia candidatura alla Presidenza della Provincia di Siracusa - afferma il sindaco Daniele Lentini - ritenendo che non sussistano le condizioni politiche necessarie per proseguire in questo percorso. Una scelta, dettata da un senso di responsabilità nei confronti del territorio.

Una competizione leale, infatti, non è oggi possibile anche a causa di un evidente squilibrio generato dal meccanismo del voto ponderato. Il peso determinante attribuito ai consiglieri comunali della città di Siracusa, rispetto a quelli degli altri Comuni della provincia, compromette alla radice ogni ipotesi di confronto alla pari. È una distorsione che altera l’equilibrio democratico e che meriterebbe una seria riflessione istituzionale.

Desidero ringraziare Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati - conclude il sindaco di Francofonte - per il sostegno che mi hanno accordato, con lealtà e convinzione, in queste settimane. È stato un onore rappresentare una parte del centrodestra che ha creduto in un progetto serio e condiviso.

Purtroppo, il centrodestra non si è mostrato unito nei miei confronti. Soprattutto l’MPA, che ha scelto di sfilarsi dal percorso comune e di candidare, insieme alla DC e alla Lega, l’amico Michelangelo Giansiracusa. A lui va la mia stima personale e l’augurio di buon lavoro, ma è evidente che tale scelta ha determinato una frattura che ha reso impraticabile la mia candidatura.

Proseguirò il mio impegno come Sindaco di Francofonte, con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione, lavorando ogni giorno per la mia comunità e per il bene del nostro territorio.»