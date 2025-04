In vigore dazi Usa del 10% sull'import: Borse a picco in tutto il mondo

Sono entrati in vigore alle 0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo: questa soglia minima universale, da cui sono esenti determinati prodotti, si aggiunge ai dazi già esistenti. Ieri Borse ancora a picco in tutto il mondo. Piazza Affari sprofonda come dopo l'11 settembre, perde il 6,5%. Mai così male in dieci anni salvo nel dopo-Brexit, con Lehman Brothers e per il Covid. Crolla l'Asia. La Cina impone contro-dazi del 34% sui prodotti americani dal 10 aprile.

Le Borse europee affondano e bruciano altri 819 miliardi. In due giorni il saldo negativo è di oltre 1.241 miliardi di capitalizzazione. Londra ha perso il 4,95%, lo stesso Francoforte, Parigi il 4,26%. Sull'Ue una stangata da 100 miliardi, Germania e Italia le più colpite. A Wall Street vola l'indice della paura, il Dj perde il 5,5%, il Nasdaq il 5,8%: in due sedute persi 5.200 miliardi. Petrolio a -7,4%, dollaro sempre più debole. Trump: 'Non cambio la mia politica, arricchitevi', dice ai mercati e chiede alla Fed di tagliare i tassi. Il governatore Powell frena e lancia l'allarme inflazione: 'L'impatto economico dei dazi più ampio del previsto.