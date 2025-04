Calcio, presentate a Modica le nuove maglie della nazionale siciliana

Si è tenuta ieri sera a Modica l'iniziativa "Calcio e Identità Siciliana", nel corso della quale sono state svelate le nuove maglie della Sicilia F.A., la realtà promotrice dal 2020 della selezione calcistica isolana. L'evento, patrocinato dall'Assemblea Regionale Siciliana, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, degli organi federali e del calcio locale, compresa la squadra cittadina, il Modica Calcio. Tra gli intervenuti, in rappresentanza dell'ARS, il Presidente della Commissione Affari Istituzionali del Parlamento regionale Ignazio Abbate, che nel corso del suo intervento ha lodato l'operato della Sicilia F.A. sottolineando il contributo che lo sport può dare alla valorizzazione della speciale identità e cultura dell'isola. A produrre le maglie è il nuovo partner tecnico Insula Sportiva, rappresentato per l'occasione dal CEO

Giovanni Privitera. In rappresentanza della Sicilia F.A. il segretario generale Fabio Petrucci ha messo al centro l'importanza dei riferimenti storici raffigurati nelle maglie, richiamando all'esigenza di una valorizzazione della storia siciliana che abbia visibilità e tangibilità anche a livello calcistico. Mix di tradizione e innovazione, le nuove maglie della Sicilia F.A. si rifanno ad alcune pagine storiche che hanno segnato profondamente il processo di costruzione dell'identità siciliana, guardando anche al patrimonio artistico: dall'età antica, con i suoi profondi rimandi alla mitologia greca, all'epoca del Regno di Sicilia normanno-svevo, con le sue forti connessioni artistiche e stilistiche con le culture del Mediterraneo. "Medusa", la prima maglia, affonda le sue radici nell'identità più profonda e popolare della Sicilia. I colori sono quelli della bandiera del Vespro Siciliano, la famosa rivoluzione scoppiata nel 1282, che portò alla cacciata degli oppressori angioini dall'isola. Rosso e giallo, colori che richiamano alle prime due città insorte - Palermo e Corleone - divenuti col tempo i colori classici della bandiera siciliana. La simbologia di "Costanza", la seconda maglia, riprende emblemi e motivi cromatici delle due età normanna e sveva. "Adelasia", la terza maglia, è il richiamo ad una Sicilia che guarda all'Oriente.