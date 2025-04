Ex province: FI deposita lista a Catania, Mario Falcone 'siamo pronti'

Per la provincia di Catania Forza Italia è stato il primo partito, ieri, a depositare la propria lista di nove candidati al Consiglio metropolitano etneo nell'ambito delle elezioni provinciali che, in Sicilia, si terranno domenica 27 aprile 2025. "Siamo pronti a giocare la sfida delle Provinciali, ancorché di secondo livello - afferma l'eurodeputato FI Marco Falcone, segretario azzurro per la provincia di Catania - assumendo l'impegno a fare il massimo per restituire centralità e capacità operativa all'ente territoriale intermedio. Forza Italia schiera una lista composta da amministratori locali che uniscono esperienza e competenza, una squadra che sarà attrattiva rispetto all'elettorato composto dai sindaci e consiglieri comunali della provincia etnea".

Nella lista etnea di Forza Italia correranno Marco Alosi (consigliere comunale, già sindaco di Fiumefreddo di Sicilia), Ninni Anzalone (consigliere comunale a Misterbianco), Roberto Barbagallo (sindaco di Acireale), Angela Branchina (consigliere comunale ad Adrano), Roberta Criscione (consigliere comunale a San Cono), Silvia Di Dio (consigliere comunale a Milo), Melania Miraglia (consigliere comunale a Catania), Antonio Montemagno (vicesegretario nazionale FI Giovani, consigliere comunale a Caltagirone), Domenica Scalia (consigliere comunale a Milo).

Saranno chiamati ai seggi tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei 58 Comuni della provincia di Catania.