Modica, al Quasimodo si presenta il libro di poesie del presidente Domenico Pisana

Sabato 12 aprile il Caffè Letterario Quasimodo di Modica presenterà al Palazzo della Cultura, alle ore 17.30, la raccolta poetica del suo Presidente, Domenico Pisana, dal titolo “Profili di tempo e d’anima”, Operaincerta editore, 2024.

Il libro del poeta e scrittore modicano ha realizzato, dopo aver conquistato il podio della quarta edizione dell’importante Premio della Svizzera “Switzerland Literary Prize 2024” - nato per accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni e valorizzare le culture linguistiche - , un vero e proprio tour di eventi tenutisi, alla fine dello scorso anno, in Egitto alla Badr University del Cairo, poi in terra iblea (Santa Croce Camerina, Ragusa, Scicli), quindi alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento Capitale della Cultura 2025, e a Palermo nella Cripta di S. Giorgio dei Genovesi, sede dell’UCAI dell’arcidiocesi di Palermo.

Il XIV appuntamento del Caffè Quasimodo sarà l’ultima tappa di questo percorso, e vedrà il saluto istituzionale del Presidente del Consiglio comunale di Modica, Mariacristina Minardo.

A moderare l’incontro, che ha avuto il patrocinio della neonata Associazione culturale “Giorgio Sparacino”, sarà Giuseppe Macauda, mentre l’attore Alessandro Sparacino leggerà poesie tratte dal volume. Nel corso della serata si terrà altresì la proiezione di un documentario sul tema “Esperienze poetiche internazionali di Domenico Pisana - Grecia Bosnia Spagna Turchia Svizzera Egitto” – a cura di Guido Cicero.

L’evento sarà arricchito da intermezzi musicali dell’ispicese Giannino Amore al pianoforte, e del tenore agrigentino Giuseppe Veneziano che per tanti anni ha collaborato con il Teatro alla Scala di Milano e svolto un’intensa attività discografica e teatrale, registrando anche varie messe di Mozart e un Cd di “Canti della terra e del mare di Sicilia”, raccolti dall’etnomusicologo Alberto Favara, contemporaneo di Puccini.

Il prof. Hussein Mahmoud, decano della Facoltà di Letteratura e traduzione linguistica della Bdr Univerity del Cairo e curatore della prefazione del libro di Pisana, così, tra l’altro, scrive: “Il tempo e l’anima sono due concetti che sono stati affrontati da filosofi e studiosi per secoli… nelle poesie si sente la presenza di certi personaggi che conversano con il poeta. C’è sempre “io” e “tu”, io che guardo e tu che mi conosci. Io sono il poeta, ma anche l’uomo, tutta l’umanità. E tu sei Cristo, Dio, l’Amato, la salvezza e la Speranza. Le voci della guerra e della pace si agitano e si dividono nella mente del poeta, creando un senso di confusione e smarrimento. Tuttavia, il poeta non si arrende alla disperazione e continua ad amare e sperare…”