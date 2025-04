Volley Modica, conclusa la migliore stagione di serie A3

Per la Volley Modica è arrivato il momento del “rompete le righe”. Sabato sera la dirigenza presieduta da Ezio Aprile (nella foto) ha organizzato una serata di relax per salutare nel migliore dei modi quella che per i “Galletti” della Contea è stata la migliore stagione da quando si milita in serie A3. Un quinto posto finale in regular season e la sconfitta con la Rinascita Lagonegro in gara 3 dei quarti di finale play off. Un risultato che poteva essere ancora più esaltante se solo a inizio stagione non ci fossero stati tanti problemi che hanno portato come conseguenza una serie di sconfitte che hanno costretto i ragazzi di coach Distefano a un inizio ad handicap.

Presente alla serata di relax e divertimento anche Lollo Cavasin che, arrivato a Modica per dare manforte alla causa si è infortunato gravemente alla prima di campionato con Reggio Calabria e ha saltato tutto il campionato.