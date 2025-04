Pallamano, Scicli Social Club batte Messina (35-19)

SCICLI SOCIAL CLUB – BEACH TEAM MESSINA 35-19 (pt 15-13).

SCICLI SOCIAL CLUB: Iacono (1), Aprile, Ballaera (4), Nakoue (4), Ficili (7), Occhipinti (6), Carbone (4), Ciavorella (6), Drago (1), Martino (1), Cieci (1), Mormina.

Allenatore: Luca Ammatuna.

BEACH TEAM MESSINA: Pecorelli, Falsaperla (3), Busà (4), D’Arrigo (5), Brigandì, Sarno (1), Triglia (1), Li Rosi (2), Cirillo, Zangiacomi, Orlando (3), Grioli.

Allenatore: Vincenzo Abbate.

ARBITRI: Antonella Botano e Valentina Giallongo.

Vittoria senza patemi per i gialloverdi di Luca Ammatuna. Gli ospiti hanno cercato di mantenere un certo equilibrio solo nella prima frazione della partita. Nella ripresa hanno ceduto di schianto non riuscendo a superare l’attenta difesa dei padroni di casa, che hanno avuto, ancora , nel portiere Iacono un baluardo, il quale ha parato due tiri dai sette metri ed ha effettuato diverse parate “strappa applausi”. I gialloverdi sono partiti con un “sette” inedito: Iacono in porta, Ficili, Occhipinti, Ciavorella Carbone, Drago e Mormina (esordiente). Una prestazione in crescendo per i gialloverdi che, dopo un primo tempo sottotono (parziale 15-13), hanno saputo sistemare le cose nella ripresa chiudendo il match nei primi dodici minuti segnando a ripetizione (ben undici reti), scavando un vantaggio incolmabile. Mentre, gli ospiti hanno faticato molto nel trovare varchi nella difesa locale (segnando solo quattro reti). “Dopo il passo falso di domenica scorsa abbiamo reagito mostrando voglia di riscatto – ha affermato visibilmente compiaciuto il coach Luca Ammatuna - . Soddisfatto della prova fornita dai giovani under che hanno mostrato margini di miglioramento e su di loro che cercheremo di lavorare sodo per colmare le lacune”.