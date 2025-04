Da domenica a Caltanissetta inizia la Settimana Santa

Dal 13 al 20 aprile, Caltanissetta si appresta a vivere uno dei momenti più intensi, identitari e attesi dell’anno: la Settimana Santa, un patrimonio immateriale di fede, cultura e tradizione che ogni anno richiama in città migliaia di fedeli, turisti e appassionati provenienti da ogni parte del mondo.

Una celebrazione che affonda le sue radici nei secoli, e che riesce ogni anno a rinnovarsi grazie all’impegno delle istituzioni, delle scuole e dei cittadini, in un intreccio unico tra sacro e popolare che trasforma le vie della città in un palcoscenico spirituale a cielo aperto.

A partire dalla Domenica delle Palme, con l’uscita del simulacro del Nazareno, la città si immerge in un’atmosfera unica, che affonda le sue radici in secoli di storia popolare e religiosa. Seguono i momenti più attesi: il corteo della Real Maestranza, le processioni delle “Varicedde” e delle solenni “Vare”, fino a culminare, il Venerdì Santo, con la commovente processione del Cristo Nero, accompagnata dalle struggenti “lamintanze dei Fogliamari”.