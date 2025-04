Elezioni ex Province, ScN: "Non ci affascinano ma saremo presenti"

"In quella che è una competizione elettorale come le provinciali, che non ci affascina, saremo presenti con i nostri candidati in tutte le province portando avanti quelle che sono le idee ma soprattutto le esigenze dei vari territori". Così il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, a margine di una conferenza stampa per presentare il quadro delle strategie che adotterà il partito. "Per le provinciali abbiamo lasciato libero il territorio di autodeterminarsi, con l'obiettivo di riuscire a essere quanto più presenti possibile rispetto a quelle che sono le esigenze che nei vari territori si sono manifestate", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi a Messina è stata presentata la lista dei candidati.

"Abbiamo fatto anche una scelta politica di non presentare la lista nelle varie province come Sud chiama Nord, proprio perché non condividiamo questa metodologia di elezione, in considerazione del fatto che per noi le elezioni sono quelle di primo livello in cui si dà voce alla gente per potersi esprimere. Da qui la scelta di non presentare la lista come Sud chiama Nord, mentre partecipiamo in progetti civici. Poi abbiamo candidati in tutte le province siciliane", ha spiegato. Lo Giudice si è poi soffermato su Cateno De Luca, che attualmente "si è preso una riflessione, se così possiamo dire, dalla vita partitica e politica e si sta dedicando al centro studi, per mettere ancora di più a frutto quella che è la sua grande esperienza amministrativa. Non è uscito di scena, è sempre al nostro fianco".

Infine, sui possibili sostituti di De Luca, Lo Giudice ha spiegato: "Siamo noi validi sostituti, con grande serenità.

Abbiamo una classe dirigente sicuramente abbastanza valida.

Speriamo di riuscire a rappresentarlo nella maniera più degna possibile, anche se Cateno è difficile da sostituire in tutto e per tutto. Cerchiamo di non far sentire troppo la sua mancanza. Io leader? Non abbiamo l'esigenza di identificarci in un leader, abbiamo l'esigenza invece di riuscire a far sentire protagonista la nostra classe dirigente. Secondo me non è una questione di ruolo singolo: il nostro obiettivo è quello di rafforzarci come stiamo facendo sul territorio e anche in Italia. Laura Castelli, la nostra presidente, sta facendo un grande lavoro insieme a Francesco Gallo. Noi ci stiamo occupando, insieme ai colleghi Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo, della Sicilia", ha chiosato.