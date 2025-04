Catania, picchia la convivente: bimbo chiede aiuto a nonna: arriva 112

Un uomo aggredisce la convivente, l'afferra per i capelli, la trascina per terra e il maggiore dei cinque figli della coppia, tutti minorenni, chiede aiuto con un messaggio alla nonna materna .E' lei che avverte i carabinieri, che intervengono e arrestano l'uomo, un 39enne di origine nordafricana.

E' accaduto a Catania, nell'abitazione della coppia. carabinieri al loro arrivo hanno trovato la vittima per strada insieme ai suoi figli ed hanno bloccato l'uomo, che su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza. La donna è stata accompagnata nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi, dove le sono stati diagnosticati vari traumi e contusioni, giudicati guaribili in 10 giorni. I cinque figli sono stati affidati alla nonna materna in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Ai militari dell'Arma la donna ha detto che le violenze duravano da sedici anni e di essersi accorta che il compagno faceva uso abituale di crack e cocaina. Era inoltre diventato aggressivo anche nei confronti dei figli, uno dei quali, spaventato, non gli parlava da oltre un mese.