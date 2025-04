Modica, alveare dentro un climatizzatore: intervento dei Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica questo pomeriggio per liberare da un alveare una finestra del poliambulatorio di via Vittorio Veneto, a Modica. Centinaia di api avevano trovato "casa" nell'unità esterna di un climatizzatore. L'allarme è stato lanciato da un infermiere che ha chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco arrivati in zona con un'autoscala. E' stato necessario, come accade in questi casi, l'intervento di un apicoltore per rimuovere le api e portarle in un vero alveare.