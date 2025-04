Aggredisce due pediatri del Policlinico.19enne in carcere a Catania

I carabinieri hanno arrestato a Catania un 19enne ritenuto uno degli autori dell'aggressione subita, il 3 gennaio scorso, da due medici del reparto di Pediatria del Policlinico.

I militari dell'Arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della Procura, per concorso di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.

Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza. Alla sua identificazione gli investigatori sono giunti grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle dichiarazioni delle vittime e di testimoni. Dalle indagini è emerso che avrebbe aggredito un medico perché non gli avevano dato informazioni sullo stato di salute di una minorenne ricoverata nel reparto di Pediatria e l'altro perché intervenuto in difesa del collega.