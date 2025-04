Deve scontare11anni di carcere, preso a Catania su mandato Europeo

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino romeno di 38 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L'uomo era da tempo ricercato in quanto destinatario di una sentenza di condanna a oltre 11 anni di reclusione, emessa dall'autorità giudiziaria romena, per diversi reati tra cui rapina, devastazione e traffico di stupefacenti. Proprio per sfuggire alla cattura, si era da tempo rifugiato in Sicilia, cercando di confondersi tra i numerosi braccianti agricoli che popolano le campagne della provincia di Catania e di Siracusa. Gli agenti della Squadra Mobile etnea, al termine di complessi approfondimenti investigativi, sono riusciti a localizzare la zona in cui viveva, proprio al confine tra i due capoluoghi. Il 38enne è stato individuato e bloccato all'interno di un'abitazione nei pressi di Francofonte, in provincia di Siracusa. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza, in attesa della decisione della Corte d'appello di Catania.