Scherma, fioretto femminile Under 40: Cecilia Raunisi argento alla prova nazionale master

Brilla d’argento per la Conad Scherma Modica la Prova Nazionale Master svolta a Nocera Inferiore lo scorso fine settimana, con Cecilia Raunisi sul secondo gradino del podio nella prova di fioretto femminile cat. 0 (under40). La fiorettista modicana riportava nel girone preliminare una sola sconfitta di misura contro la jesina Petrignani, avversaria che avrebbe poi ritrovato nella finale per il primo posto. Il percorso di eliminazione diretta era poi stato particolarmente agevole per lei fino alla semifinale, dove riusciva ad avere la meglio sulla ternana Nencini per 10/8, dopo un combattutissimo assalto. In finale come detto ritrovava la marchigiana Petrignani ed era costretta a cedere per 6/10; guadagnandosi comunque una preziosa medaglia d’argento, che soprattutto vale la qualificazione per il Campionato Italiano Master ospitato proprio in Sicilia a Catania a metà maggio. Nel frattempo giunge la notizia della convocazione, da parte della Federazione Italiana Scherma, degli atleti non vedenti Antonio Carnazza e Tommaso Ferraro al Torneo Internazionale di Spada Non Vedenti a Bouillargues (FRA) del prossimo fine settimana; unitamente al maestro Giancarlo Puglisi referente nazionale per la disciplina. Un importante riconoscimento per le capacità e la determinazione mostrata dagli atleti, e lo sforzo compiuto dall’associazione per unire l’inclusione e l’integrazione all’eccellenza sportiva. Fine settimana che vede contemporaneamente impegnata la Scherma Modica a Rovigo, nella 2º Prova Nazionale under14 del Gran Prix Kinder+Sport di fioretto, dove saranno presenti seguiti dal maestro Stefano Pedriglieri: Giorgia Maria Gurrieri nella categoria bambine, Sofia Spadaro nelle giovanissime ed Ennio Turtula nei giovanissimi. Per gli under 14 è questo l’ultimo appuntamento a precedere il Gran Premio Giovanissimi, campionato italiano under14 che prenderà il via come consueto a Riccione già da fine aprile.