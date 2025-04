Bloccato all'oratorio col 'fumo', poi mezzo chilo di hashish: preso a Portopalo

Lunedì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero hanno arrestato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne.

L’uomo è stato controllato in strada nei pressi dell’Oratorio cittadino e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana che teneva occultate nel borsello.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 500 grammi di hashish suddivisi in panetti e tenuti in uno zaino in camera da letto, 140 grammi di marijuana, materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente e la somma in contanti di 3.470 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato.