Negozi di vicinato, Confcommercio Ragusa: integrarli con i social media

“E’ necessario puntare a una integrazione tra il fisico e il digitale. Dobbiamo, se possibile, sfruttare strumenti come il social commerce, ovvero la vendita di prodotti e servizi direttamente attraverso i social media, la vendita online locale e le piattaforme di prossimità”. Lo sostiene il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ricollegandosi, tra l’altro, a quanto asserito in proposito, nel contesto di alcune opportune riflessioni, dal presidente nazionale Carlo Sangalli. E tutto ciò alla luce delle crescenti difficoltà con cui i negozi tradizionali si trovano costretti a fare i conti. Soprattutto in questo periodo storico. “Anche se – continua Manenti – i piccoli esercizi devono potere puntare su ciò che l'e-commerce non può offrire: rapporto umano, personalizzazione e servizi di qualità. In altre parole, occorre innovare, ma senza rinunciare all'identità: l'esperienza in negozio, la fiducia e il valore del territorio restano fattori insostituibili”. Confcommercio ha lanciato un nuovo allarme sulla desertificazione commerciale visto che, anche in provincia di Ragusa, sono spariti decine di negozi al dettaglio. Se continua questa tendenza, unita a quella della soppressione degli sportelli bancari assisteremo a un inevitabile declino delle città. Il fenomeno, per quanto ci riguarda, deve essere contrastato con urgenza".