Vittoria Calcio, Malandrino convocato al Torneo Regioni

Cristian Malandrino, portiere classe 2007 del Vittoria, è stato convocato dalla selezione siciliana Under 19 per partecipare al prestigioso Torneo delle Regioni, uno degli appuntamenti più importanti del panorama dilettantistico nazionale. Venerdì 11 aprile partirà il ritiro che darà il via a questa esperienza straordinaria, che rappresenta un premio più che meritato per un ragazzo che ha dimostrato sul campo qualità tecniche, personalità e una straordinaria maturità sportiva. Nonostante la giovane età, Cristian ha già collezionato oltre 20 presenze stagionali nel campionato di Eccellenza, difendendo con sicurezza e coraggio i pali biancorossi contro avversari esperti e campi difficili. La sua convocazione è il frutto di un lavoro intenso, di sacrifici e di una dedizione esemplare, ma anche della fiducia che l’ambiente del FC Vittoria ha saputo costruire attorno a lui, valorizzandolo e accompagnandolo nella crescita.