Anci, il 17 aprile un vertice sui finanziamenti dei Centri urbani

Un incontro in videoconferenza dedicato all'Avviso pubblico destinato al finanziamento di interventi di rigenerazione e sviluppo dei centri urbani rivolto ai Comuni, alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana (a valere sulle risorse FSC 2021/2027) si svolgerà il 17 aprile a partire dalle 11, organizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e ANCI Sicilia.

L'avviso Pubblico, pubblicato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, intende promuovere lo sviluppo urbano del territorio regionale, mediante il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati allo sviluppo, alla riqualificazione e/o alla rigenerazione dei centri urbani, nonché alla riqualificazione architettonica ed al miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici (ad esclusione dell'edilizia scolastica) e alle opere di urbanizzazione primaria. L'evento sarà un'importante occasione per approfondire le opportunità di finanziamento previste dall'Avviso pubblico e per conoscere le modalità di accesso alle risorse destinate alla rigenerazione urbana e allo sviluppo sostenibile del territorio. Nel corso dell'incontro verranno illustrate le principali caratteristiche dell'iniziativa, le modalità di candidatura e i criteri di selezione, offrendo agli enti interessati strumenti concreti per valorizzare e trasformare i propri centri urbani