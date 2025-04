Pallamano, lo Scicli Social Club rende visita al Cus Palermo

Trasferta palermitana per lo Scicli Social Club che, dopo la vittoria casalinga della settimana scorsa, affronta il Cus Palermo B, nella gara valida come nona giornata di ritorno del campionato di pallamano di serie B Drago. La compagine gialloverde arriva a questa gara carica e determinata, vogliosa di poter continuare nella strada intrapresa, anche se la partita non offre particolari interessi per la classifica, viste le rispettive posizioni. Il team di Ammatuna deve cercare di ripetere la buona prova offerta nell’ultima gara giocata in casa ed essere cinica nelle conclusioni, come si è visto nella seconda parte della precedente gara. “Quella di Palermo è una trasferta particolare – ha spiegato il coach Luca Ammatuna - . Speriamo di portare a casa una vittoria, cercando di gestire al meglio le fasi calde della gara. Durante la settimana ho recuperato qualche acciaccato ed ho visto i ragazzi particolarmente motivati”. Appuntamento al PalaCus di via Altofonte Palermo, con fischio d’inizio domenica 13 aprile, alle ore 16,00, da parte della coppia arbitrale: Alessandro D’Annibale e Pietro Pollaci.