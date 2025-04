Rapina compiuta dal branco a Vittoria: la Polizia arresta tre persone

La Polizia di Stato di Vittoria ha eseguito un provvedimento cautelare che ha portato all’arresto di tre persone ritenute responsabili di una violenta rapina avvenuta nell’ottobre del 2024. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, accogliendo le risultanze investigative del Commissariato di Polizia di Vittoria, coordinato dalla Procura della Repubblica, ha disposto la custodia in carcere per un ventiseienne di Vittoria e per due cittadini di origine tunisina di 19 e 24 anni. I tre sono gravemente indiziati dei reati di lesioni personali aggravate e rapina in concorso.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica del brutale episodio. I tre arrestati, agendo in concorso con altri dieci individui al momento non ancora identificati, armati di coltelli e bottiglie di vetro, avrebbero aggredito con inaudita violenza due cittadini stranieri. Le vittime sarebbero state colpite con calci e pugni e derubate del denaro in loro possesso, di una carta di credito e dei documenti di identità.

L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Vittoria ha permesso di raccogliere elementi probatori significativi a carico dei tre soggetti, culminando nell’emissione del provvedimento restrittivo.

Al termine delle formalità di rito presso il Commissariato, i tre arrestati sono stati trasferiti e condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione della Polizia di Stato testimonia il costante impegno nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini, anche a fronte di episodi di violenza particolarmente gravi. Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti del gruppo responsabile della rapina.