Scicli, al via campagna provinciale referendaria per il voto dell'8 e 9 giugno

Scicli è stata stamane tra le oltre 120 piazze italiane protagoniste della grande campagna nazionale promossa dalla CGIL in vista dei referendum su lavoro e cittadinanza. Dalle ore 10, davanti alla sede del Comune di Scicli è stato tenuto a battesimo il lancio provinciale della campagna referendaria con una serie di attività dedicate all’ascolto, alla partecipazione attiva e alla sensibilizzazione dei cittadini sul valore del voto referendario come atto di responsabilità civile e strumento concreto per incidere sul presente e costruire un futuro più giusto. Una manifestazione che ha fatto registrare una importante presenza di pubblico pensata per parlare alle persone con semplicità e chiarezza, senza retorica. Sono stati presenti accanto al segretario provinciale, Giuseppe Roccuzzo, rappresentanti sindacali, cittadini, militanti, oltre ad Ignazio Giudice, segretario organizzativo della CGIL Sicilia, che ha evidenziato come In Sicilia si stia costruendo una mobilitazione capillare per il referendum dell’8 e 9 giugno.