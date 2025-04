Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della Borgata. Sono stati eseguiti 5 posti di controllo in corso Timoleonte, via Agatocle, via Cuma, via Puglia e Piazza Santa Lucia, identificando 111 persone e controllando 50 veicoli.