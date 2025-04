Smantellata piazza di spaccio a Siracusa: sequestrati 247 dosi di crack

Mercoledì sera, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno smantellato una piazza di spaccio in via Carratore e arrestato tre uomini, di 31, 37, e 38 anni, fermati mentre cedevano sostanza stupefacente a un 34enne. Un 28enne è stato denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di 32 grammi di marijuana. L’attività ha permesso di rinvenire e sequestrare n. 247 dosi di crack, 15 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 1.300 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tre uomini di 34, 36 e 40 anni sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Oggi gli arresti sono stati convalidati e i tre uomini associati al carcere.