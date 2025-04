Banca Agricola Popolare di Ragusa, approva il bilancio 2024

Si è svolta oggi a Ragusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Sicilia, articolata in modalità multi-sede con collegamento simultaneo anche con le sedi di Siracusa, Catania e Palermo. La seduta ha fatto registrare la maggiore partecipazione nella storia dell'istituto, a conferma del forte senso di appartenenza, dell'ampio coinvolgimento della base sociale e del ruolo centrale che Baps ricopre nel panorama economico siciliano. L'Assemblea, tra gli altri punti all'ordine del giorno, ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2024, pari ad 51.111.335 euro, secondo quanto proposto dagli Amministratori: a riserva legale il 10%, pari ad 5.111.133 euro; a riserva statutaria il 10%, pari ad 5.111.133 euro; ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di euro 15.000.000, da corrispondere in due tranches di 7.500.000 euro; la prima con diritto al pagamento alla data del 15 aprile 2025, quale data stacco dividendo, e del 17 aprile 2025, quale data valuta di pagamento; la seconda con diritto al pagamento alla data del 22 dicembre 2025, quale data stacco dividendo, e del 29 dicembre 2025, quale data valuta di pagamento; il residuo, pari ad 25.889.068 euro, ad ''altre riserve distribuibili''. Quella di oggi, sottolinea Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, "è una giornata che resterà nella storia della nostra Banca. I risultati approvati sono i più alti della storia dell'Istituto e non sono solo numeri: sono la prova tangibile di una strategia vincente, costruita su valori solidi, sulla prossimità ai territori e su una visione chiara del futuro, attuata da una struttura coesa, professionale e determinata. La straordinaria partecipazione dei Soci, da ogni parte della Sicilia, testimonia un senso di appartenenza profondo e una fiducia piena nel percorso intrapreso. Baps è, oggi più che mai, un punto di riferimento per l'economia reale e per i territori che rappresentiamo". Il bilancio approvato, sottolinea l'ad Saverio Continella, "è il frutto di un lavoro corale, di una trasformazione profonda e responsabile. Abbiamo consolidato la nostra patrimonializzazione, raggiunto un utile netto di assoluto rilievo e rafforzato la capacità di generare valore nel tempo. Il dividendo deliberato è il giusto riconoscimento a chi ha creduto e continua a credere nella nostra Banca. Guardiamo avanti con determinazione: continueremo a investire in innovazione, ad ampliare la nostra presenza e a rafforzare il legame con i territori, guidati da una visione di lungo periodo".