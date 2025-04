Migranti: visita di Ilaria Salis al Cpr di Milo: 'chiuderlo'

L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis, insieme a Leoluca Orlando, ha effettuato una visita a sorpresa al cpr di Milo, a Trapani.

"La situazione riscontrata è di estrema gravità: violazioni sistematiche dei diritti fondamentali, condizioni di insicurezza, abusi di potere e un generale stato di abbandono - spiega Ilaria Salis - Le persone stanno molto male, sia psicologicamente che fisicamente.

Abbiamo riscontrato numerosi episodi di autolesionismo e diversi tentativi di suicidio, frutto della disperazione generata da questa condizione disumana".

"Siamo di fronte a una forma di tortura inflitta a persone detenute non perché abbiano commesso un reato, ma unicamente perché prive di un permesso di soggiorno valido. Tutto questo è inaccettabile in uno Stato di diritto - conclude - il cpr di Trapani deve essere immediatamente chiuso". Domani, Ilaria Salis, ha organizzato, alle 10, presso Arci Sicilia (via Carlo Rao 16 a Palermo), una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli e approfondimenti sulla struttura.