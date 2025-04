A Linguaglossa formazione per medici e infermieri Sai

La diciassettesima edizione del SAI 2025, acronimo di Soccorso in Ambiente Impervio, si è svolta in Sicilia, a Linguaglossa da giovedì 10 a domenica 13 aprile. L'evento formativo, destinato a medici ed infermieri, ha lo scopo di trasmettere contenuti teorici e pratici aggiornati sul trattamento avanzato degli infortunati in ambiente montano e impervio. Nelle quattro giornate di corso si sono susseguite lezioni, attività pratiche dove potere intervenire con i più diffusi presidi sanitari impiegati in ambiente montano ed impervio, incontrare le ditte produttrici e risolvere simulati in ambiente. A Piano Provenzana e nelle Gole dell'Alcantara all'interno del "Parco Botanico e Geologico Gole Alcantara" sono stati dieci gli scenari in cui i 65 medici ed infermieri si sono dovuti confrontare. Un forrista caduto da un salto di roccia, un cacciatore ferito da un’arma da fuoco, un biker caduto in un bosco ripido, un climber rimasto appeso in parete dopo un volo, un alpinista precipitato in parete, un operaio forestale schiacciato da un tronco, un forrista scivolato in uscita da una forra, un pilota di parapendio precipitato nel bosco con vela impigliata su un albero, un operaio di una funivia con arto superiore amputato e lesioni, ed un bambino caduto per alcuni metri lungo un sentiero. Il corso è stato organizzato dalla Scuola Nazionale Medica (SNaMed) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS, in collaborazione con il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - XXI Delegazione, con gli Istruttori della Scuola Regionale Tecnici Soccorso Alpino e con la Squadra Forre regionale. Si ringrazia per il supporto e per la disponibilità la Dott.ssa Valentina Tamburino, Direttore del Parco Fluviale dell'Alcantara, l'Avvocato Alessandro Vaccaro, Direttore del Parco Botanico e Geologico Gole Alcantara, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di Linguaglossa.