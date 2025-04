Elezioni ex Provincia Ragusa, presentata la candidatura di Roberto Ammatuna

Si è tenuta questa mattina, nella sala Gianni Molè della ex Provincia di Ragusa, la presentazione ufficiale della candidatura del sindaco di Pozzallo, on. Roberto Ammatuna, alla carica di presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, sostenuto dalla lista di candidati al Consiglio provinciale “Partito Democratico – l’Alternativa”. All’incontro con i rappresentanti degli organi di informazione, i sindaci di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Vittoria, Mario Cutello, Lino Giaquinta e l’on. Ciccio Aiello, i parlamentari regionali Nello Dipasquale e Stefania Campo, oltre ai candidati al Consiglio provinciale.

“Finalmente – ha dichiarato l’onorevole Dipasquale -all’indomani dell’appuntamento elettorale del 27 aprile ci libereremo dei Commissari e avremo una rappresentanza democratica a gestire le ex Province".

Il candidato presidente, Roberto Ammatuna, nel salutare positivamente l’avvicinarsi della conclusione del periodo commissariale del Libero Consorzio comunale di Ragusa, ha sottolineato come la presentazione della sua candidatura “con uno schieramento progressista, assente da tempo alla guida della provincia, rappresenti un segnale di discontinuità rispetto a gestioni precedenti che non hanno prodotto risultati esaltanti. La mia candidatura – ha aggiunto – è affiancata da una classe dirigente valida e con una chiara visione del ruolo cruciale del Libero Consorzio come ente intermedio sulle problematiche dei rifiuti, delle risorse idriche, del turismo, dell’agricoltura e, soprattutto, delle infrastrutture".