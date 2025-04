Vini, in programma a Modica dal 6 al 10 maggio "Sicilia en Primeur"

Presentata a Milano dalla presidente di Assovini Sicilia, Mariangela Cambria, l'edizione 2025 di "Sicilia en Primeur", manifestazione nata nel 2003 come anteprima internazionale dell’ultima annata rivolta alla stampa italiana ed estera. L’evento, in programma a Modica dal 6 al 10 maggio, ha lo scopo di far conoscere sia le innumerevoli sfaccettature del vino siciliano, attraverso degustazioni e incontri con i produttori, sia i luoghi e la cultura che compongono la tradizione enologica siciliana, attraverso enotour in diverse aree dell’isola. Scegliendo tra 10 itinerari differenti, i professionisti della stampa viaggiano alla scoperta delle aziende vinicole e del territorio. Il vino diventa, così, una chiave di lettura esclusiva per comprendere la straordinaria varietà e biodiversità dell’isola ed il suo patrimonio storico-culturale, insieme alla storia dei produttori e delle aziende vitivinicole.

“Sicilia en Primeur” prevede tre giorni di enotour e visita alle aziende vitivinicole partecipanti e ai territori di produzione, degustazioni tecniche e talk su temi di attualità e un convegno. Il quinto ed ultimo giorno è dedicato invece all’incontro con i produttori e alle degustazioni nelle postazioni aziendali. L’ultima edizione del 2024 ha coinvolto 106 giornalisti provenienti da tutto il mondo (53 dall’estero, 38 dall’Italia e 15 giornalisti regionali) e 59 aziende.

