Passa all'Ars emendamento a sostegno occupazione femminile

"L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato oggi l'emendamento che introduce misure a sostegno delle imprese che valorizzano le competenze femminili e investono nella conciliazione tra vita e lavoro. Una norma che recepisce un disegno di legge già depositato e che prevede un sistema di premialità nei bandi regionali per quelle aziende che assumono donne, favoriscono la loro presenza in ruoli apicali, attivano servizi di welfare aziendale e investono nella formazione del management sui temi dell'inclusione e della parità di genere". Lo annuncia la deputata del Pd all'Ars, Ersilia Saverino, firmataria della proposta confluita nel ddl stralcio 738.

"Sono particolarmente orgogliosa di questo risultato - aggiunge la deputata regionale - perché rappresenta una risposta concreta alla richiesta di maggiore equità nel mondo del lavoro. Non possiamo più permettere che le donne in Sicilia continuino a subire un divario salariale, di opportunità e di accesso ai ruoli decisionali. Con questa norma non solo incentiviamo le imprese virtuose, ma affermiamo un principio di civiltà e sviluppo: la parità non è uno slogan, oggi è finalmente legge".