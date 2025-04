Ippica, ad Augusta il trionfo di Vitale su Karat: bene pure il Centro equestre Aretuseo

Al termine di una gara densa di contenuti tecnici e sportivi è andato ad Andrea Vitale su Karat van de Noordheuvel (castrone belga di 15 anni) il Gran Premio a due manche (h. 140) che si è svolto negli impianti dell'ADIM di Augusta. Dopo aver messo a segno un primo percorso netto, il cavaliere palermitano, tesserato e istruttore del Jumping Villa Albanese Asd, è riuscito nell'impresa di chiudere senza errori anche la seconda e decisiva manche e con il tempo di 34"21 si è aggiudicato la prova più importante del concorso megarese. Dei trenta binomi alla partenza nel Gran Premio, solo in nove sono riusciti ad ottenere l'accesso alla fase decisiva della gara. Solo due i binomi in grado di chiudere la prova con doppio netto. A riuscirci è stato anche Gaetano Di Bella, cui è andata la piazza d'onore. In sella a Gjscord, sella italiano di nove anni, il cavaliere catanese del Passitti Asd ha chiuso con due netti agli ostacoli, ma ha fermato il tempo a 35"36.

Il terzo posto porta, invece, la firma della giovane Francesca Paola Carbone. La siracusana in sella a Magical Night è riuscita a mettere a segno un percorso netto nella seconda manche con il tempo di 33"37, ma l'errore commesso nella prima frazione di gara non ha permesso all'amazzone del C.E. Aretuseo di guadagnare la vetta della classifica finale. A officiare la cerimonia di premiazione sono stati il presidente del Comitato FISE Sicilia, Flavio Sinagra, il vicepresidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Ettore Artioli, e Radiosa Rinaldi, dottore veterinario della FISE.

Folta alla competizione, la rappreenza derl Centro equestre Aretuseo, guidato in modo professionale, da Marcello Ortisi cavaliere ed istruttore di massimo livello.