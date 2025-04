Massimo Oliveri eletto presidente del Cus Catania: rinnovato il Consiglio direttivo

L’Assemblea generale ordinaria dei soci ha eletto Massimo Oliveri, nuovo presidente del Cus Catania: 70 voti a suo favore su 112 votanti. Già vicepresidente del Centro universitario sportivo etneo dal novembre 2019 e fino al 2024 allorquando era stato rinnovato il Consiglio per il triennio 2024/2026 con a capo Luigi Mazzone - dimessosi lo scorso ottobre dopo essere diventato presidente della Federazione nazionale Scherma. L’altro candidato alla presidenza, Ezio Barbagallo, ha raccolto 40 preferenze.

“Ho improntato la mia candidatura su alcune “parole chiave”, quali “lavoro e passione”, “programmazione e confronto”, “studenti e personale docente”, “gestione e sostenibilità” - ha detto Massimo Oliveri -. Rivestiranno grande importanza le attività paralimpiche e i protocolli per gli studenti-atleti con l’erogazione di borse di studio per gli atleti meritevoli o l’attribuzione dei CFU previsti nei Regolamenti didattici dei corsi di laurea per altre attività. Il tempo a disposizione non sarà molto, visto che il mandato previsto si concluderà nel 2026, ma grazie al supporto del Consiglio direttivo che ringrazio, e a cui auguro un buon lavoro, ritengo che potremo far compiere al Cus Catania, un ulteriore balzo in avanti non solo nel raggiungimento di importanti traguardi sportivi fin qui eccellenti, conseguiti a livello nazionale dalla maggior parte delle sezioni e in alcuni casi internazionali che portano in alto il nome del CUS Catania, ma anche nell’erogazione dei servizi per la comunità”.

D’altronde il Cus Catania è la polisportiva più grande e operosa presente sul territorio catanese.

La storica conoscenza del “mondo Cus Catania” ha contribuito alla proclamazione di Massimo Oliveri, già professore ordinario di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale all’Università degli Studi di Catania e in precedenza all’Università “La Sapienza” di Roma, qualità che riassumono la sua capacità di lavorare in team, facendosi carico delle responsabilità di progetti strutturati e l’abilità di saper programmare anche nella lunga distanza. Ne sono prova le sue precedenti esperienze avviate con importanti collaborazioni scientifiche con diverse strutture universitarie e centri di ricerca tra i quali: il Centro Ricerche FIAT, Centro Ricerche Elasis, R&D Ducati Motorcycles, Direzione Tecnica Motopropulsori Ferrari S.p.A, Centro Prove Pirelli, R&D Lamborghini Auto S.p.A.

Nel decennio 2013/2023, Oliveri è stato delegato del Magnifico Rettore alla presidenza del CInAP, il centro servizi universitario per l’inclusione attiva e partecipata per tutti gli studenti con disabilità e/o DSA. Esperienza che potrà declinare all’interno del Cus Catania dove, alla gestione delle 18 sezioni sportive agonistiche, si aggiungono i moltissimi progetti di natura etico-sociale, divenuti caratteri fondanti del Centro universitario sportivo etneo. Non a caso è il responsabile della sezione Basket in carrozzina la cui squadra maschile è impegnata nel campionato nazionale di serie B.

L’assemblea dei soci si è aperta con l’introduzione di Lorenzo D’Arrigo, presidente facente funzioni del Cus Catania in questi ultimi mesi e con il saluto di Enzo Falzone, presidente del Coni Sicilia.

La proclamazione di Massimo Oliveri ha preceduto le elezioni del Consiglio Direttivo che resteranno in carica sino al 2026 quando si procederà con le nuove elezioni.

L’assemblea presieduta da Mino Ferro, istituzione del Cus e bronzo olimpico di Los Angeles 1984 nella spada a squadre, ha aperto i lavori alla presenza dei candidati consiglieri e dei soci.

È rimasto invariato il numero dei 7 componenti del Consiglio direttivo. Nel corso dell’assemblea sono stati eletti i seguenti consiglieri: Alberto Cigalini, Giuseppe Cirelli, Lorenzo D’Arrigo, Stella Di Stefano, Carlo Mammana, Simona Pandolfo e Alberto Toscano.

NELLA FOTO, il nuovo Consiglio direttivo con al centro il presidente eletto, Massimo Oliveri.