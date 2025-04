Aggredisce operatori del 118 che lo soccorrono: denunciato a Catania

Due operatori del 118 sono stati aggrediti a calci e pugni a Catania da un cittadino di origini africane di 37 anni che in corso Sicilia era stato coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un monopattino elettrico.

Bloccato dai carabinieri, l'uomo è stato denunciato per lesioni personali dai militari dell'Arma dopo aver acquisito le denunce delle vittime. I due operatori del 118 sono stati medicati e giudicati guaribili in cinque giorni.

Il 37enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver aggredito alcuni passanti si è scagliato anche contro i due operatori sanitari intervenuti per soccorrerlo. I carabinieri, giunti sul posto poco dopo, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza prima di affidarlo a un'altra ambulanza che lo ha portato al pronto soccorso.