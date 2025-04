Gli studenti del "Carducci" di Comiso ricevuti all'Ars dall'onorevole Abbate

Le classi quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore Carducci di Comiso sono state ospiti a Palermo a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. L’Onorevole Ignazio Abbate ha accolto gli studenti alla scoperta del più antico Parlamento al mondo, facendogli visitare la sede della I Commissione Affari Istituzionali e spiegando loro l’importanza di questa commissione nella vita amministrativa della Regione. Accompagnati dai loro docenti, i ragazzi del Carducci hanno quindi visitato le varie stanze di Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina e naturalmente l’aula che ospita l’Assemblea Regionale. Qui si sono soffermati ad ascoltare i meccanismi della vita politica ed amministrativa della Regione mostrandosi estremamente interessati all’argomento ed affascinati dalla magnificenza del luogo. “Sono sempre felice di ospitare i giovani assetati di conoscenza – commenta l’Onorevole Abbate – che si interessano di politica e di orgoglio siciliano. Lo stesso orgoglio che ho cercato di trasmettergli ogni qual volta varco la soglia di questo edificio. Lo avevo già annunciato in passato e lo ribadisco ancora oggi che stiamo portando avanti un progetto per il prossimo anno scolastico sulla conoscenza dei 43 articoli dello statuto siciliano che riguarderà le classi quinte degli istituti di istruzione superiori in Sicilia. Nelle nostre scuole oggi si studia, giustamente, la costituzione italiana ma si tralascia completamente quella siciliana, cancellando così secoli di storia che ci hanno portato ad avere lo statuto speciale. La nostra Costituzione merita uguale dignità per cui dovrà entrare nei percorsi scolastici di ogni indirizzo. Nel frattempo l’invito che rivolgo alle varie scuole è quello di venirci a trovare a Palermo e scoprire i tesori che custodisce Palazzo dei Normanni”.