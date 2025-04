Torneo delle Regioni, fuori le squadre siciliane: domani finali maschili a Taormina

Il 61° Torneo delle Regioni si avvia alla conclusione: da oggi spazio alle semifinali con gli accoppiamenti che delineano il quadro della più importante manifestazione giovanile, sbarcata per la prima volta in Sicilia. Venerdì le finali maschili si terranno a Taormina (Under 15, 17, 19), mentre la femminile si giocherà a Santa Teresa Riva. La fanno da padrone Lombardia ed Emilia ancora in corsa con tre squadre, seguite da Toscana, Piemonte e Lazio con due, mentre proveranno a inseguire il sogno finale con l'unica rappresentativa ancora in corsa Liguria, Veneto, Marche e Friuli Venezia Giulia. La Sicilia saluta la competizione, uscendo di scena sia nell'Under 19 che nella femminile. Giornata negativa per la Puglia che cede nelle tre partite under maschili: il Sud Italia, dunque, non sarà rappresentato nelle fasi conclusive.

Definite, quindi, dopo una giornata davvero intensa dei quarti di finale, le semifinali. Nell'Under 15, in campo regolarmente alle 9.30, al Bucalo di Santa Teresa, s'incroceranno, Emilia e Marche.

A Santa Venerina, al Comunale, si sfideranno Piemonte e Lazio.

Quindi sono arrivate al penultimo atto, due dello stesso girone, come Lazio ed Emilia che avevano concluso il girone D con sette punti. Lombardia-Lazio (Santa Venerina) ed Liguria-Emilia Romagna (S. Teresa) sono le sfide del penultimo nell'Under 17.

Emilia Romagna-Veneto (Santa Teresa) e Lombardia-Toscana (Letojanni) saranno le semifinali nel femminile (ore 14:30).

Nell'Under 19 Toscana-Piemonte (Viagrande) e Lombardia-Friuli (Santa Venerina) si giocheranno l'accesso alla finalissima per il titolo (ore 17).

Emozioni, gol e colpi di scena hanno caratterizzato tutte le gare dell'Under 15. A Viagrande, nel confronto equilibrato tra Emilia e Veneto, ha avuto la meglio la rappresentativa emiliana con un combattuto 2-1. Più netta, invece, l'affermazione del Lazio, che ha messo in campo a Santa Teresa Riva contro la Lombardia un secondo tempo esplosivo chiudendo la gara con un secco 4-0. A

Letojanni, nella riqualificata struttura, il Piemonte-Valle d'Aosta ha dominato la Calabria con un perentorio 4-1. Infine, a Santa Venerina, la Liguria si è dovuta arrendere a un concreto e organizzato Marche, che ha fatto valere il proprio gioco nella ripresa con le reti di Carinelli e Montecchiano (autore di una doppietta, di cui una su rigore). Negli Under 17 ci pensa Felici, dopo 17', a siglare il gol che lancia in semifinale il Lazio contro la Puglia. Ai rigori si è qualificata la Lombardia, grazie al 5-3 sul Friuli Venezia Giulia con la partita che, dopo i tempi regolamentari, si è chiusa sullo 0-0.

De Marco-Cappellari decidono la sfida in favore dei liguri: il Veneto torna a casa. L'Emilia ha battezzato il campo riqualificato di Nizza di Sicilia, eliminando il Piemonte (in gol Tesselli e Herzuah). Al femminile Lombardia e Veneto regolano la pratica quarti con due vittorie significative. La prima rifila il pokerissimo al Lazio (tripletta di Zorzetto; 5-1), mentre il Veneto ne segna quattro al Piemonte (4-2). La squadra di casa, la Sicilia, cede a Viagrande all'Emilia che vince per 2-1: in tribuna il presidente nazionale Giancarlo Abete e il massimo dirigente siciliano Sandro Morgana. La Toscana ne segna tre all'Emilia (3-1). Partite combattute nei quarti di finale del torneo U19. La Lombardia ha superato Trento per 2-1, il Friuli Venezia Giulia elimina la Campania con un netto 3-0, la Toscana sorprende la Puglia per 1-0. Amara sconfitta per la Sicilia, che cede 1-2 al Piemonte.