Poliche sociali, 250 mila euro dalla Regione ad Acireale

Arriva dalla Regione Siciliana un contributo importante per la “Realizzazione di di interventi rivolti alle famiglie, finalizzati all’inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili”

Il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato al Comune di Acireale € 250.000,00 per tre progetti redatti dal Settore Servizi alla Persona, denominati “A scuola insieme”, “Inclusione scolastica e sociale” e “ViviAmo la terza età”. I progetti sono stati approvati ieri dalla Giunta comunale.

“Il contributo straordinario regionale di 250 mila euro, reso possibile grazie agli onorevoli Tomarchio e Daidone, è stato destinato a sostenere le fasce più deboli della società. Tre sono gli interventi. A scuola Insieme, rivolto agli studenti di primaria e secondaria di primo grado che necessitano di sostegno nell'esecuzione dei compiti a casa per motivi socio-economici; ViviAmo la terza Età, un progetto di inclusione dedicato agli anziani, che hanno bisogno di momenti di aggregazione. L'obiettivo è quello di fornire loro opportunità di socializzazione e integrazione; e il Servizio Asacom,- annuncia l’assessore alle Politiche Sociali Valentina Pulvirenti-. Oltre la metà del contributo sarà destinato al servizio Asacom, un servizio di supporto e assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità. Questi interventi hanno l'obiettivo di promuovere l'inclusione delle fasce più deboli nella società, fornendo loro sostegno e opportunità di partecipazione attiva”.

Il sindaco Roberto Barbagallo ringrazia la Regione Siciliana e i deputati Tomarchio e Daidone e il Settore Servizi alla Persona, con il dirigente Antonino Molino, per l’impegno profuso nella realizzazione di tre importantissimi progetti, essenziali per la qualità della vita dei cittadini. “Per comprendere l’importanza di questo contributo e di questi progetti realizzabile grazie alle legge regionale 30 gennaio 2025 basti pensare che ci consentiranno il potenziamento dei servizi ASACOM, fondamentale per dare supporto alla scuola, alle famiglie. Per non parlare delle importanti e concrete attività di inclusione per bambini e anziani”.

L’assessore Salvo Licciardello sottolinea la continua attenzione e vicinanza della Regione Sicilia, che rende possibile all’Amministrazione realizzare opere e servizi fondamentali per lo sviluppo e il benessere del territorio.