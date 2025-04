Cracolici disponibile a candidarsi a segretario del Pd in Sicilia

"Ho consegnato una mia riflessione alla segretaria Elly Schlein: in Sicilia nel Pd non ci può essere un muro contro muro. Perderemmo tutti.

E' mio dovere dirlo e fare di tutto per impedirlo". Lo dice il deputato regionale Pd Antonello Cracolici, presidente dell'Antimafia siciliana, confermando la propria disponibilità a candidarsi a segretario regionale dei Democratici. Le candidature si presenteranno dalle ore 8 del 2 maggio alle 12 del 3 maggio e dal 9 al 25 maggio voteranno gli iscritti nei congressi di circolo. Cracolici è alla sesta legislatura all'Ars, è stato segretario della Fgci di Palermo e della Sicilia, consigliere comunale a Palermo e assessore al Bilancio comunale ed è già stato segretario regionale dei Democratici di sinistra. L'altro probabile candidato alla segreteria regionale è il segretario uscente Anthony Barbagallo.