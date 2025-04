Cane trovato morto, domani manifestazione a Siracusa al Sacramento

La Lega antivivisezionista (Leal) sporge denuncia per la morte di Timida, la cagnolina trovata morta lo scorso martedì sui binari, a Siracusa, e domani alle 16 organizza alle una manifestazione nella zona Sacramento Lido, dove due cani di quartiere e anziani hanno subito atti di violenza culminati con la morte di Timida.

Secondo una testimone oculare, due uomini arrivati in macchina sono scesi e hanno distrutto le cucce di Timida, 14 anni, e Tommy, 12 anni, regolarmente iscritti all'anagrafe come animali di quartiere, accuditi dall'associazione Balzoo di Siracusa.

I cani sono scomparsi e Timida è stata trovata morta sui binari con una corda accanto, mentre Tommy è stato rinvenuto in stato di shock e messo in sicurezza.

"Siamo indignati e sconvolti - dice Gianmarco Prampolini, presidente Leal - che tali criminali agiscano indisturbati.

Come associazione chiediamo chiarezza e pene esemplari. La morte di Timida, direttamente o indirettamente dipende dalla violenza subita da questi soggetti".

"Il sindaco di Siracusa Francesco Italia - spiega Roberto Brognano, responsabile Leal maltrattamento e randagismo - ha espresso rabbia e dolore per la morte di Timida, che trasforma in tragedia il progetto inclusivo e moralmente evoluto dei cani di quartiere. Purtroppo alcune persone del posto vedevano come un problema due cagnolini anziani, presenti da sempre in quella zona, fomentando odio. Non è bastato l'amore di tantissime persone, tra cittadini e associazioni, a fermare la mano criminale. Non ci fermeremo finché non ci sarà giustizia".