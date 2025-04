Famiglia intossicata da fumi braciere salvata al Policlinico di Palermo

La Direttrice Generale del Policlinico di Palermo, Maria Grazia Furnari, esprime "profonda gratitudine" ai medici della camera iperbarica che hanno salvato la vita a una famiglia intossicata dai fumi di un braciere. "Questo episodio - si legge in una nota - sottolinea l'impegno e la competenza del team dell'AOUP nel gestire situazioni di emergenza, ma anche l'importanza di sensibilizzare la comunità sui pericoli legati all'uso improprio di dispositivi di riscaldamento domestici".

"Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento all'equipe della camera iperbarica. Grazie alla tempestività e alla bravura del nostro personale - afferma la manager del Policlinico - siamo riusciti a fornire il trattamento necessario, garantendo un recupero efficace e veloce per i membri della famiglia coinvolta".

La responsabile della camera iperbarica, l'anestesista Fiammetta Ronga, aggiunge: "Al nostro Pronto Soccorso sono arrivati tre pazienti adulti con valori elevati di carbossiemoglobina.

Contestualmente siamo stati allertati dall'Ospedale dei Bambini per la bambina di sette anni. Dopo il trattamento sono stati tutti bene. Il problema è stato causato da un braciere che avevano acceso con dei legnetti all'interno di una stanza per cucinare".

Il professore Antonino Giarratano, Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza spiega: "Da tanti anni la nostra camera iperbarica multiposto, inserita in un dipartimento di emergenza dotato di tutte le alte specializzazioni di un Dea di II livello, è riferimento continuo 24h/24 di tutte le emergenze iperbariche della Sicilia occidentale. Oltre all'assistenza e all'attività di formazione forniamo supporto alle istituzioni, anche militari, che operano in emergenza per il trattamento di tanti eventi acuti dalle intossicazioni da incendi e da monossido fino al supporto alle attività subacquee, come di recente quelle svolte per il recupero del Bayesan".