Ars, Pd presenta ddl sulla Riforma della Protezione civile

- "La Sicilia ha finalmente l'occasione di dotarsi di una moderna ed efficace legge sulla Protezione civile, all'altezza delle sfide dei nostri tempi". Così Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all'Assemblea Regionale Siciliana, annuncia la presentazione del disegno di legge "Norme per il sistema integrato di protezione civile".

Il provvedimento, depositato all'ARS, spiega, "rappresenta un aggiornamento radicale della normativa regionale vigente, ferma alla legge numero 14 del 1998, e si pone l'obiettivo di riorganizzare in modo sistemico il funzionamento della protezione civile sul territorio siciliano, recependo le innovazioni introdotte dal Codice nazionale della protezione civile".

Tra i contenuti principali del disegno di legge: la definizione chiara delle tipologie di rischio e delle emergenze, distinguendo tra eventi locali, regionali e nazionali; la riorganizzazione del Dipartimento regionale della Protezione Civile (DRPC), con maggiore autonomia operativa e gestionale; l'istituzione di ambiti territoriali ottimali per migliorare il coordinamento tra Regione, enti locali e strutture operative; il rafforzamento del ruolo del volontariato e la promozione della cultura della prevenzione, con percorsi di formazione e partecipazione attiva dei cittadini;

l'introduzione della Giornata regionale della Protezione Civile, per valorizzare l'impegno di chi opera nel settore.

"Questo disegno di legge - spiega Chinnici - nasce dall'ascolto di chi ogni giorno è in prima linea: tecnici, amministratori locali, volontari. È un lavoro corale, condiviso con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e con numerosi esperti del settore. L'obiettivo è semplice ma ambizioso: proteggere meglio le siciliane e i siciliani, costruendo comunità più resilienti e consapevoli".