M5s: "Nomina dei vertici Sac? Schifani fa il gioco delle tre carte"

"Schifani pretende dal commissario straordinario della Camera di Commercio Sud-Est il rinvio della nomina dei nuovi vertici di Sac? Sembrerebbe il giochetto per gestire con un suo uomo la privatizzazione degli aeroporti di Catania e di Comiso, senza alterare gli equilibri politici della sua maggioranza".Lo affermano la vicepresidente M5S della terza commissioned ell'Ars Stefania Campo e le sue colleghe Cinque Stelle Jose Marano e Lidia Adorno."Appare evidente - dicono - che, non cambiando nulla in Sac fino al prossimo 31 agosto, il Presidente della Regione voglia in realtà evitare di affrontare le profonde spaccature della sua maggioranza e ritagliarsi un ruolo decisivo nella vendita della quota azionaria da cedere al mega investitore privato: solo quote di minoranza, come chiedono alcune parti politiche, o il 51%, o addirittura il 66%, ovvero una maggioranza qualificata?"."Schifani piuttosto - continuano le tre deputate - provveda a risolvere la questione della governance della Camera di Commercio, come avevamo chiesto esattamente un anno fa in III commissione, sollecitato con atti parlamentari, e come oggit orna nuovamente a chiedere anche Grande Sicilia, a testimonianza che nel centrodestra il clima è tutt'altro che sereno, come sempre accade, del resto, quando in ballo ci sono poltrone che contano. Sta di fatto che l'eterno commissariamento della CamCom Sud-Orientale è anche un commissariamento della democrazia, cosa che è inaccettabile. Schifani la smetta di fare il gioco delle tre carte e di decidere nel chiuso delle sue stanze il futuro dei siciliani prendendo in giro anche i partiti della sua stessa maggioranza".